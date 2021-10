Star Wars Jedi Knight Collection in preordine su Amazon per PS4 e Switch

Aspyr Media, oltre ad essere impegnato per il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic, in uscita in esclusiva temporale per PS5 e successivamente anche per PC, ha realizzato il porting di diversi titoli di Star Wars in arrivo nei prossimi giorni per PS4 e Nintendo Switch.

Su Amazon è quindi in preordine Star Wars Jedi Knight Collection, uno speciale bundle contenente Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast e Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy. Lo speciale bundle è preordinabile a 29,99 euro per entrambe le console, in arrivo il 26 ottobre (versione PS4) e 16 novembre (versione Nintendo Switch), di seguito i link ai preordini:

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast è un gioco ambientato nell'Universo espanso di Guerre stellari, distribuito nell'anno 2002 per PC, Xbox e GameCube, sviluppato da Raven Software, pubblicato e distribuito da LucasArts in Nord America e da Activision nel resto del mondo. Il motore grafico utilizzato è quello di Quake III Arena.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy è il seguito di Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, uno sparatutto in terza persona uscito nell'anno 2003 per PC e Xbox.

Su Amazon è inoltre preordinabile Star Wars Racer and Commando Combo, uno speciale bundle contenente i porting di Star Wars Racer e Star Wars Repubblic Commando, in preordine a 29,99 euro per PS4 (funzionante anche su PS5) e Nintendo Switch.