Star Wars Jedi Knight Dark Forces II è tornato: il remake dei fan è disponibile gratis

Mentre proseguono i lavori sulla versione VR di Star Wars Jedi: Outcast, un altro gruppo di appassionati della Galassia Lontana Lontana ha invece deciso di lavorare a un rifacimento di Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II.

Mettendo la propria passione al servizio dell'immaginario di Guerre Stellari, i creativi e abili videogiocatori stanno firmando un remake dell'opera. Ricostruito completamente da zero sfruttando l'Unreal Engine, il fan remake propone una serie di contenuti aggiuntivi. Rispetto all'originale Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II, il titolo include ad esempio anche una modalità survival (4 livelli), alcuni livelli bonus, una modalità sandbox e diversi segreti da scoprire. Presenti all'appello anche tutte le dieci armi originali, tra le quali non potevano ovviamente mancare le iconiche spade laser.



Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, che propone un confronto tra gioco originale e rifacimento, il fan remake è ora disponibile per il download gratuito. In questa prima versione 1.0, l'esperienza propone esclusivamente i primi due livelli del gioco. Potete procedere al download dal seguente link:

L'originale Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II portava la firma degli sviluppatori di LucasArts, che lo proposero sul mercato videoludico nell'ormai lontano 1997.