Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy arriva su PS4 e Switch, presto anche Episode I: Racer

Quest'oggi Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy è stato pubblicato in formato digitale su PlayStation 4 e Nintendo Switch, dove risulta disponibile all'acquisto al prezzo di 23,99 euro.

Pubblicato da Aspyr Media e sviluppato da Raven Software, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy è stato lanciato per la prima volta su PC e Mac nell'ormai lontano settembre del 2003, prima di arrivare anche su Xbox due mesi dopo. Si tratta di un titolo multigiocatore, ora aggiornato per supportare i comandi moderni, nel quale fino ad un massimo di 16 giocatori in contemporanea possono affrontarsi in sei differenti modalità online, che spaziano dall'Assedio al Rubabandiera fino ad arrivare al classico Deathmatch.

Quest'oggi abbiamo appreso anche un'altra notizia che farà felici tutti i fan di lunga data dell'universo di Guerre Stellari. Prossimamente verrà pubblicato su PlayStation 4 e Nintendo Switch anche Star Wars Episode I: Racer, titolo che ha visto la luce su Nintendo 64 e PC nel maggio del 1999. Anch'esso vanterà controlli moderni che permetteranno ai videogiocatori di partecipare a delle gare a bordo degli sgusci su pianeti come Tatooine, Baroonda e Malastare, calandosi nei panni di ben 25 piloti tra i quali spiccano Anakin Skywalker, Sebulba e Ratts Tyerell. Sarà supportato il multiplayer via split-screen (PS4 e Switch) e LAN (Switch).