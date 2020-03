Star Wars Jedi Knight Jedi Academy su PS4 questa settimana: indizio su Nintendo Direct?

Mentre continuano a diffondersi in rete rumor e indiscrezioni su di un nuovo Nintendo Direct considerato imminente, arriva un'interessante osservazione da parte della community videoludica.

Diversi mesi fa, era infatti stato confermato l'approdo di Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy su Nintendo Switch e PlayStation 4. Ad ora tuttavia, la versione per la console Nintendo è ancora priva di una data di uscita. Al contrario, è stato da poco confermato ufficialmente che il gioco dedicato all'universo di Guerre Stellari diverrà disponibile su PlayStation Store in data giovedì 26 marzo.

La finestra di uscita di Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy su Nintendo Switch resta dunque ancorata ad un generico "inizio 2020", ma diversi appassionati hanno lasciato andare a briglia sciolta la fantasia, evidenziando come lo stesso 26 marzo sia attualmente protagonista dei rumor legati ad un nuovo Direct: che possa essere prevista una pubblicazione contestuale all'evento? Il cosiddetto "shadow drop" è in effetti una pratica utilizzata piuttosto spesso dalla Casa di Kyoto, ma, ad ora, non resta ovviamente altro da fare che attendere eventuali conferme.



Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy è un titolo multiplayer online, in cui il giocatore impersona un giovane desideroso di apprendere le vie della Forza, direttamente dal Maestro Luke Skywalker.