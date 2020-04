Star Wars Jedi Knight e Jedi Knight 2 avranno un'edizione fisica a tiratura limitata

Limited Run Games ha annunciato le edizioni fisiche di Star Wars Jedi Knight Jedi Academy e Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast per PlayStation 4 e Nintendo Switch, entrambi i giochi saranno disponibili in versione standard e limitata

I preordini partiranno il 24 aprile sul sito di Limited Run Games, oltre ai due giochi singoli sarà possibile acquistare anche un Dual Pack che includerà Star Wars Jedi Knight Jedi Academy e Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast con copertina reversibili, la campagna preorder durerà quattro settimane salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Le Collector's Edition di Star Wars Jedi Knight Jedi Academy e Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast (in vendita a 74.99 dollari l'una) includono il gioco, una spilla in metallo, un poster, cartoline, moneta commemorativa in metallo, chiavetta USB con il logo LucasFilm, artbook e certificato di autenticità e custodia Steelbook. Limited Run non ha annunciato l'esatto numero di copie a disposizione ma ha confermato che i preordini saranno articolati in più fasi e una volta finite le prime scorte ne arriveranno altre, tuttavia se siete interessati affrettatevi perchè come di consueto la tiratura non sarà elevatissima.