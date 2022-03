Star Wars Jedi Outcast rinasce in VR: in arrivo l'intrigante fan remake

Vi ricordate di Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast? Prodotto da LucasArts nel 2002, era una coinvolgente avventura basata sull'universo di Star Wars che alternava fasi d'azione in prima e in terza persona. Nel 2019 è stato inoltre riproposto attraverso una remastered firmata Aspyr e disponibile sia su PS4 che su Switch.

Un grande appassionato del gioco, però, ha deciso di spingersi ancora oltre e realizzare una riedizione pensata per la Realtà Virtuale. Guido Mariano è al lavoro su un remake amatoriale di Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, del quale ci sono già diverse testimonianze video che illustrano il lavoro fin qui svolto dall'autore. Il progetto è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo, ma già da ora sembra implementare al meglio le caratteristiche della VR. Sia la Spada Laser che il blaster mostrano movimenti molto fluidi e precisi già in queste primissime fasi di lavorazione, con la prospettiva di migliorare ulteriormente con l'avanzare dello sviluppo.

Tolti i filmati, però, le informazioni purtroppo sono decisamente scarse, e non è chiaro quando il progetto dovrebbe arrivare al suo completamento, sempre che LucasArts e Disney, proprietari del marchio, non decidano di porre uno stop al progetto di Mariano.

Passando per l'appunto ai giochi ufficiali incentrati sulla leggendaria saga di George Lucas, non perdetevi il nuovo video gameplay di LEGO Star Wars Skywalker Saga. Ricordiamo infine che EA e Respawn hanno annunciato tre nuovi giochi su Star Wars, sebbene per il momento restino ancora in larga parte avvolti nel mistero.