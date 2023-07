Star Wars Jedi: Respawn già al lavoro sul terzo gioco della serie?

Non che sia una sorpresa in realtà ma sembra che la saga di Star Wars Jedi sia destinata a diventare una trilogia: dopo Star Wars Jedi Fallen Order e Star Wars Jedi Survivor, Respawn sembra essere al lavoro sul terzo gioco della serie.

Lo studio sta cercando un Principal Game Writer, una posizione senior che richiede almeno 8 anni di esperienza nella scrittura di videogiochi AAA, inoltre Respawn cerca artisti e altri creativi per un progetto a lungo termine.

Sebbene non ci siano conferme, è probabile (ma non sicuro, ribadiamo) che il gioco in questione possa essere il sequel di Star Wars Jedi Survivor, in tal caso non aspettiamoci però un lancio ravvicinato. Jedi Fallen Order ha visto la luce nel 2019 mentre Jedi Survivor è uscito nel 2023, idealmente quindi il terzo gioco della serie non uscirà prima del 2026 inoltrato o 2027.

In passato, Respawn non aveva scartato a priori l'idea di una trilogia, tutto però sarebbe dipeso dal successo di Jedi Survivor, titolo che ha performato piuttosto bene sul mercato, seppur con vendite inferiori rispetto a quelle di Star Wars Jedi Fallen Order. Ma dubitiamo che Electronic Arts voglia rinunciare tanto facilmente ad una licenza di grido come quella di Star Wars.