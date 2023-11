Star Wars Jedi Survivor - su Amazon il gioco scende di prezzo per PS5 e Xbox Series X

Star Wars Jedi: Survivor è l'ultimo action/adventure sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts. Il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order uscito nel 2019, è in vendita per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal 28 aprile 2023.

Star Wars Jedi: Survivor è ambientato cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order, facendo coincidere la sua storia con la serie di Obi-Wan Kenobi. La storia narra le vicende del cavaliere Jedi Cal Kestis (Cameron Monaghan), mentre cerca di sopravvivere contro l'ostile Impero Galattico. Respawn informa che Kestis deve fare "tutto il necessario per rimanere in vita" come uno dei pochi Jedi sopravvissuti dopo l'Ordine 66. Tra i suoi nuovi nemici ci sarà un misterioso senatore imperiale Pau'an su Coruscant.

Il gioco è acquistabile su Amazon in due differenti versioni, una Standard Edition (35,99 euro per PC, 39,99 euro per PS5 o per Xbox Series X) e una Deluxe Edition (101,99 euro per PS5). L'edizione Deluxe include anche diversi pacchetti estetici e set spade laser.

Di seguito i link per acquistarlo:

Standard Edition

Deluxe Edition

