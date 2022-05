Star Wars Jedi: Survivor annunciato con un teaser, il sequel di Fallen Order esce nel 2023

Jeff Grubb c'ha preso ancora una volta: pochi minuti fa, Electronic Arts ha rotto gli indugi e ha annunciato ufficialmente Star Wars Jedi: Survivor, seguito diretto di Fallen Order curato ancora una volta dallo studio californiano Respawn Entertainment.

L'annuncio è avvenuto mediante un Teaser Trailer della durata di poco meno di un minuto e mezzo che, oltre a confermare il titolo, offre un assaggio delle nuove ambientazioni, presenta il nuovo villain (un senatore di Coruscant) e anticipa il ritorno di Cal Kestis, ancora una volta accompagnato dal piccolo droide BD-1. La storia sarà ambientata cinque anni dopo gli eventi di Fallen Order (dunque dieci anni dopo La Vendetta dei Sith e nello stesso periodo della serie TV Obi-Wan Kenobi) e vedrà il dinamico duo impegnato a sconfiggere la nuova minaccia per la galassia e, a giudicare dalle ultime immagini del filmato, a risolvere il mistero di un uomo in sospensione in una vasca piena d'acqua: che sia il Jedi "sopravvissuto" a cui fa riferimento il titolo? In cabina di regia c'è ancora una volta Stig Asmussen, già Game Director di Fallen Order, oltre che di God of War 3.

Vi lasciamo alla visione del teaser trailer in apertura di notizia, che si conclude fissando al 2023 la finestra di lancio di Star Wars Jedi: Survivor. Il video non accenna alle piattaforme di destinazione, tuttavia su StarWars.com viene specificato che il gioco uscirà solamente sulle console dell'attuale generazione, dunque PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

