Star Wars Jedi Survivor arriva su EA Play, presto anche su Xbox Game Pass Ultimate?

Come tutti i giochi Electronic Arts, anche Star Wars Jedi Survivor doveva finire prima o poi nella libreria di EA Play, servizio in abbonamento che include numerosi titoli e vantaggi. A tal proposito, il gioco Respawn Entertainment ha raggiunto il catalogo e gli utenti Xbox Game Pass Ultimate si stanno già sfregando le mani.

Per chi non lo sapesse, infatti, grazie ad un accordo tra Microsoft ed Electronic Arts, i soli abbonati alla versione più costosa del servizio possono accedere ai benefici di EA Play e, di conseguenza, giocare tutti i prodotti del catalogo come Dead Space Remake e il primo Star Wars Jedi Fallen Order.

Nelle ultime ore, è sufficiente visitare la pagina ufficiale del gioco su PlayStation Store per notare che il gioco è stato inserito nel catalogo del servizio. Si tratta probabilmente di un errore che ha fatto in modo che il prodotto venisse sbloccato con qualche ora d'anticipo, poiché al momento non c'è alcun annuncio in tal senso da parte di EA o Respawn Entertainment. In ogni caso, il titolo è ora disponibile per gli abbonati ed è solo questione di tempo prima che raggiunga anche i lidi di Xbox Game Pass Ultimate, così che tutti gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo al servizio possano godersi la seconda parte dell'avventura con protagonista Cal Kestis.

In attesa di poterne sapere di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Star Wars Jedi Survivor.

SUPER MARIO BROS. WONDER-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti oggi su