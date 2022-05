Star Wars Jedi Survivor, ecco lo spettacolare set LEGO di BD-1: preordini aperti!

A poche ore di distanza dall'annuncio ufficiale di Star Wars Jedi: Survivors, il colosso dei mattoncini danese non perde tempo e presenta ufficialmente al pubblico il set LEGO di BD-1.

Il piccolo droide, fedele compagno di Cal Kestis in Star Wars Jedi: Fallen Order, si trasforma infatti in un set LEGO, proposto pressoché a grandezza naturale. Alta circa 31 cm, la versione di mattoncini di BD-1 si presenta come composta da 1.062 pezzi ed è attualmente disponibile per il preordine sul sito ufficiale di LEGO.



Di seguito, vi segnaliamo il link per procedere al preordine sul sito ufficiale di LEGO Store Italia:

Al momento, il set a tema Star Wars Jedi: Fallen Order viene proposto al prezzo di 99,99 euro, con consegna a partire dal prossimo 1 agosto 2022. Con arti snodabili e testa reclinabile, il set LEGO di BD-1 può essere collocato nella posizione che si preferisce. Accompagnato da una targhetta commemorativa e da una piccola mini figure a tema, il prodotto si qualifica come un perfetto pezzo da esposizione.



Con l'apertura dei preordini di BD-1, LEGO festeggia l'annuncio ufficiale del seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order. Ricordiamo inoltre che Star Wars Jedi: Survivors arriverà solo su next gen.