Star Wars Jedi Survivor arriverà anche su PS4 e Xbox One, ma ci vorrà tempo

Al netto delle dichiarazioni di Respawn Entertainment, che ha voluto pubblicare Star Wars Jedi Survivor solo sulle piattaforme di ultima generazione per sfruttarne al meglio la potenza, il titolo con protagonista Cal Kestis approderà anche su PlayStation 4 e Xbox One.

L'annuncio è arrivato nel corso del recente briefing di Electronic Arts con gli azionisti per parlare dei guadagni relativi all'ultimo periodo e ai progetti futuri. In tale occasione, il colosso dell'industria videoludica ha annunciato che la versione per console di vecchia generazione di Star Wars Jedi Survivor è in lavorazione. Occorre però precisare che il progetto è ancora in fase embrionale ed è quindi improbabile che vedremo il gioco in movimento su PS4 o Xbox One nel breve periodo.

Sempre nel corso del briefing, EA ha confermato che sono ancora previsti nuovi aggiornamenti per migliorare le prestazioni del gioco su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Mancano invece i dettagli su eventuali differenze fra le versioni old-gen e quelle già disponibili, che potrebbero andare oltre la semplice grafica.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Star Wars Jedi Survivor. Sapevate inoltre che, secondo i più recenti rumor, Respawn potrebbe essere già al lavoro sul terzo gioco della serie?