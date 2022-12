Star Wars Jedi Survivor avrà un Cal Kestis più cupo e maturo, rivela il suo interprete

Dopo vari rumor, ai Game Awards 2022 è stata annunciata la data d'uscita di Star Wars Jedi Survivor, attraverso il primo video gameplay ufficiale. Il seguito di Star Wars Jedi Fallen Order non è troppo distante, e si prepara a rendere più coinvolgente la prossima primavera.

Ad attirare l'attenzione non sono state solamente le meccaniche di gioco, ma anche il rinnovato look del protagonista Cal Kestis, che appare più maturo rispetto a quanto visto nel primo episodio pubblicato nel 2019. Intervistato da IGN.com, l'attore Cameron Monaghan, interprete di Cal, ha fornito maggiori dettagli sulla nuova caratterizzazione del suo personaggio, che sarà più cupo rispetto al predecessore e provato da ciò che ha vissuto negli ultimi anni della sua vita.

"La visione del mondo di Cal sta iniziando a cambiare. Tempi disperati richiedono misure disperate, e sta diventando sempre più difficile per lui capire per cosa sta lottando e dove andare", afferma Monaghan, che prosegue: "C'è l'Impero che che si sta espandendo rapidamente e con aggressività, raggiungendo persino gli angoli più remoti della galassia. E credo che, dal suo punto di vista, andare di pianeta in pianeta e vedere quanto la situazione si sta facendo drammatica può far sentire molto isolati. Posso immaginare quanto ciò può essere pesante".

Monaghan descrive Cal come un personaggio che sta divenendo non solo più maturo, ma anche molto più rude, a causa di ciò che sta vivendo. "E' ancora un uomo piuttosto giovane, ma credo che apparirà un po' più vecchio di quanto non sia proprio perché ne ha passate tante. In fase di recitazione ho voluto far emergere queste caratteristiche, far vedere che è ancora un'anima giovane che si è però appesantita negli anni".

Sarà dunque interessante vedere come la nuova caratterizzazione del protagonista andrà ad arricchire la narrativa di Star Wars Jedi Survivor, in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo i bonus pre-order del gioco hanno confermato la presenza dei Blaster in Star Wars Jedi Survivor, che andranno così ad arricchire il gameplay del nuovo gioco targato Electronic Arts e Respawn Entertainment.