Star Wars Jedi Survivor avrà dei contenuti scaricabili DLC?

Al giorno d'oggi è diventato molto comune per l'industria videoludica realizzare contenuti aggiuntivi, acquistabili e scaricabili a parte rispetto ai rispettivi titoli principali, che vengono utilizzati dagli studi di sviluppo per ampliare l'offerta di gioco e fornire supporto post-lancio ad un prodotto.

Considerata la natura prettamente narrativa e singleplayer di Star Wars Jedi Survivor - a proposito, sulle nostre pagine potete scoprire anche se Star Wars Jedi Survivor è open world oppure no - parte del pubblico si domanda se anche per il nuovo titolo della serie sviluppata da Respawn Entertainment sono previsti dlc a pagamento oppure no.

Allo stato attuale delle cose, non è stato ancora annunciato un vero e proprio supporto post-lancio per il gioco. L'unico dlc svelato ufficialmente da Electronic Arts, tramite un post su Twitter, è un pacchetto di personalizzazione estetica per Cal Kestis e il suo equipaggiamento, dedicato al personaggio di Obi-Wan Kenobi. Questo contenuto aggiuntivo sarà fornito senza alcun costo aggiuntivo a tutti coloro che decideranno di preordinare Star Wars Jedi Survivor - a proposito, vi ricordiamo che avete tempo fino al 27 aprile per farlo, nel caso in cui siate interessati.

In ogni caso, Star Wars Jedi Fallen Order - il primo capitolo della serie - ha ricevuto un buon supporto nei mesi successivi al lancio, con l'arrivo di alcuni dlc e aggiornamenti gratuiti che hanno introdotto nuove funzionalità di gioco ed elementi cosmetici. È quindi probabile che Respawn Entertainment ed Electronic Arts vogliamo mantenere questo tipo di supporto anche per Star Wars Jedi Survivor, considerato il successo del primo capitolo e il grado di fidelizzazione del pubblico che quest'ultimo è riuscito ad ottenere.

