Star Wars Jedi Survivor avrà il Ray Tracing grazie a Fallen Order: parla Respawn

Con la conferma che Star Wars Jedi: Survivor non uscirà su PS4 e Xbox One, Respawn Entertainment pone l'accento sull'importanza della versione next-gen di Star Wars Jedi: Fallen Order.

Nel lavorare alla riedizione della prima avventura di Cal Kestis, la software house ha infatti posto le basi per il sequel. "In effetti abbiamo preso in considerazione la possibilità di introdurre il Ray Tracing nella versione next-gen di Fallen Order, dato che già lo stavamo realizzando per Survivor. - ha raccontato Stig Asmussen - Ma alla fine abbiamo dovuto rinunciare all'idea, perché l'environment art variava leggermente tra le due generazioni. A ogni modo il processo ci ha aiutato a definire il processo volto a introdurre il Ray Tracing nella nostra versione personalizzata dell'Unreal Engine 4".



La tecnologia legata alla resa dell'illuminazione in-game sarà dunque pienamente sfruttata all'interno di Star Wars Jedi: Survivor. Nel sequel, Cal Kestis tornerà ad affrontare il clima oppressivo dell'Impero, nel tentativo di preservare l'eredità della Forza. Al suo fianco, il giovane avrà ancora una volta BD-1, il fedele robottino già visto all'interno di Star Wars Jedi: Fallen Order.



Per maggiori dettagli sul titolo edito da Electronic Arts, vi ricordiamo che è disponibile la nuova anteprima di Star Wars Jedi: Survivor.