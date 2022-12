Star Wars Jedi Survivor, tra avventura e atmosfere cupe: un equilibrio nella Forza

In seguito all'apparizione del titolo sul palco dei The Game Awards 2022, sappiamo che Star Wars Jedi: Survivor sarà ambientato cinque anni dopo Fallen Order e vedrà tornare in scena Cal Kestis come protagonista.

A latere del gameplay reveal, l'interprete del personaggio, Cameron Monaghan, ha offerto alcuni interessanti dettagli sulla produzione. Nel descrivere la seconda avventura del Jedi sopravvissuto all'Ordine 66, l'attore ha posto l'accento sulla necessità di trovare un equilibrio tra atmosfere più cupe e senso di avventura.

L'impatto generato su Cal Kestis da "anni di lotta in una situazione disperata" ha modificato il suo modo di guardare al mondo e di prendere decisioni, così come il suo rapporto con gli altri abitanti della Galassia Lontana Lontana. Parte di questi aspetti - racconta Monaghan - sono stati esplorati in Star Wars Jedi: Fallen Order, ma tutti torneranno in Star Wars Jedi: Survivor per essere affrontati in maniera più matura, in una "storia più oscura e con sfide ancora più grandi".



Questo approccio non si tradurrà però in una vicenda totalmente oscura. "Credo che ci sia una differenza tra qualcosa di cupo e una realtà priva di gioia. - ha spiegato l'attore - È importante continuare a dare spazio al lato avventuroso della storia". Trovare un equilibrio in mezzo a numerosi eventi che rappresentino una sfida per il protagonista condurrà Cal Kestis a porsi delle "domande che sorprenderanno i giocatori".



Se siete curiosi di saperne di più, vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal prossimo 17 marzo 2023. Nell'attesa, potete scoprire ulteriori dettagli nella nostra disamina dedicata al gameplay di Star Wars Jedi: Survivor.