Star Wars Jedi Survivor: che fine hanno fatto i bonus preordine? Sono spariti con la patch

Emergono altri problemi per Star Wars Jedi: Survivor, che in queste ore è riuscito a far indispettire i videogiocatori che avevano creduto in lui effettuando la prenotazione prima del lancio. Stando alle segnalazioni reperibili in rete, gli utenti non riescono più ad accedere ai bonus preordini regolarmente ottenuti in precedenza.

Come segno di ringraziamento per la fiducia accordata in anticipo, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno offerto a tutti i giocatori che hanno effettuato il preordine di Star Wars Jedi: Survivor prima del lancio del 28 aprile una serie di contenuti in-game, tra cui il costume e la spada laser del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, e il blaster a combustione. Peccato che, da un momento all'altro, tutti coloro che li avevano ottenuti se li sono ritrovati bloccati senza alcuna motivazione apparente. Alcuni giocatori riescono ad accedere solamente ad una parte dei bonus, altri invece a nessuno di essi.

Il bug sembra affliggere tanto le versioni PC quanto quelle console, dunque alcuni workaround proposti su Steam, come la disabilitazione del firewall e il lancio del gioco via l'EA App al posto di Steam, non sembrano funzionare affatto. I report sono emersi dopo la pubblicazione della patch di Star Wars Jedi: Survivor del 2 maggio, dunque l'indiziato principale risulta essere proprio l'ultimo aggiornamento.

La problematica non inficia la fruizione del gioco, tuttavia comprendiamo perfettamente la frustrazione di coloro che si sono visti negare degli oggetti ottenuti per la prenotazione anticipata. Il bug va inoltre a sommarsi alle criticità già presenti, tra cui i crash e i cali di prestazioni, che su PC non sono ancora stati del tutto risolti.