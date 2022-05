Star Wars Jedi Survivor brillerà in ray tracing su PS5 e Xbox Series X

Star Wars Jedi: Survivor sarà un gioco esclusivamente next-gen: la conferma è arrivata ieri subito dopo l'annuncio del seguito di Fallen Order, che verrà pubblicato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC nel 2023.

Gli sviluppatori dello studio californiano Respawn Entertainment hanno quindi scelto di mettersi alle spalle i vecchi hardware per sviluppare un'esperienza di nuova generazione in grado di beneficiare delle tecnologie offerte dalle moderne console da gioco. Stig Asmussen, confermato come Game Director dopo l'ottimo lavoro svolto per Fallen Order, ha affermato su StarWars.com che Survivor offrirà il supporto al ray tracing su PlayStation 5 e Xbox Series X.

In risposta all'intervistatore, che gli ha chiesto informazioni sui miglioramenti resi possibili dai dispositivi next-gen, Asmussen ha affermato: "Credo che l'aspetto migliore sia il ray tracing. Ci ha permesso di creare un'illuminazione in tempo reale, in ogni momento, con un livello di fedeltà ben superiore a tutto quello che abbiamo fatto in passato. Essendo in tempo reale, possiamo regolare le luci e osservare immediatamente i cambiamenti".

Non dovendo posizionare manualmente e artificialmente le fonti di luce una ad una, gli sviluppatori hanno anche potuto risparmiare del tempo che hanno potuto convogliare altrove: "Ciò significa che abbiamo più tempo per rifinire, abbiamo più tempo per provare nuove soluzioni, e possiamo ottenere risultati migliori per rendere l'esperienza ancor più cinematografica", ha aggiunto Asmussen.

PlayStation 5 e Xbox Series X|S offrono anche altri vantaggi: "Oltre a ciò, i velocissimi drive di queste console ci stanno permettendo di caricare tantissimi contenuti molto rapidamente. Ho sempre lavorato a videogiochi con lo streaming dei dati - intesi come giochi senza caricamenti. Queste console hanno reso tutto ancora più facile". In aggiunta a tutto ciò, Respawn Entertainment sta anche lavorando al supporto del Feedback Aptico del DualSense di PlayStation 5.

Se siete curiosi di scoprire cosa è stato mostrato nel trailer, allora dovete leggere la nostra anteprima di Star Wars Jedi: Survivor.