Star Wars Jedi Survivor: Cal Kestis è davvero una Forza nello Story Trailer!

Nell'atteso Story Trailer di Star Wars Jedi Survivor, i ragazzi di Respawn Entertainment ripercorrono le turbolente tappe del viaggio compiuto da Cal Kestis nei cinque anni trascorsi dagli eventi finali della sua precedente avventura.

Il sequel diretto di Jedi Fallen Order condurrà l'ormai ex Padawan Cal a fronteggiare una minaccia ancora più temibile di quella affrontata dopo l'Ordine 66. Con l'aiuto dell'inseparabile droide BD-1, il nostro intrepido alter-ego potrà fare sfoggio di una serie tutta nuova di attacchi, mosse e tecniche di combattimento, con gli utenti chiamati a scegliere di volta in volta i poteri da evolvere e gli equipaggiamenti da utilizzare in battaglia.

Anche sul fronte prettamente contenutistico assisteremo a tante novità che daranno a Star Wars Jedi Survivor una struttura maggiormente open world, con diversi pianeti alieni da esplorare per aiutare Cal a ristabilire e rinforzare il suo legame con la Forza facendo la spola tra battaglie contro droni imperiali e sessioni platform da superare nelle Camere Jedi.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo Story Trailer di Jedi Survivor, ma prima vi ricordiamo che la nuova avventura sci-fi di Respawn sarà disponibile dal 28 aprile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.