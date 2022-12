Star Wars Jedi Survivor, Cal Kestis cinque anni dopo: l'importanza della barba

Nell'atteso sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order, ritornerà in azione il personaggio di Cal Kestis, ancora una volta interpretato dall'attore Cameron Monaghan.

Proprio quest'ultimo è stato di recente intervistato dalla redazione di Entertainment Weekly, che ha avuto modo di approfondire alcuni aspetti della produzione. L'attore, in particolare, ha confermato che Star Wars Jedi: Survivor sarà ambientato a cinque anni di distanza dalla conclusione della precedente avventura. Di conseguenza, gli appassionati di Guerre Stellari si troveranno di fronte un personaggio più cupo e maturo.

Un cambiamento motivato dallo scorrere del tempo e dalla caccia incessante alla quale Cal Kestis è stato condannato dall'Impero, e che sarà riflesso anche da un nuovo look del Jedi. Lo stesso Monaghan ha contribuito alla definizione dell'aspetto del protagonista in Star Wars Jedi: Survivor. "Era importante che il viaggio interiore di Cal trovasse una controparte anche nel suo aspetto fisico. - ha raccontato l'attore - Se si ha a disposizione un elemento estetico distintivo, è più facile far comprendere al pubblico ciò che sta accadendo nell'anima del personaggio". Per tale ragione, Cal Kestis sfoggerà una discreta barba all'interno del sequel.



Cameron Monaghn ha inoltre anticipato che il team sta "esplorando molteplici look per Cal, alcuni dei quali davvero notevoli". Cosa ve ne pare del nuovo aspetto del protagonista? Ricordiamo che quest'ultimo sarà affiancato da diverse novità di gameplay per Star Wars Jedi: Survivor.