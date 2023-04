Star Wars Jedi Survivor fa centro: le recensioni promuovono il sequel

Alla vigilia del day one del titolo, la redazione di Everyeye vi ha proposto la sua recensione di Star Wars Jedi: Survivor, contente tutti i dettagli sulla seconda avventura di Cal Kestis.

Contestualmente, l'intera stampa videoludica internazionale ha potuto alzare il sipario sul proprio parere definitivo nei confronti del sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order. Forte del successo del primo capitolo, la saga inaugurata da Respawn Entertainment sembra aver fatto nuovamente centro, con Star Wars Jedi: Survivor che si è conquistato un ampio numero di elogi da ogni parte del mondo.

Al momento, l'Action RPG può contare su 84 recensioni all'attivo su Metacritic, con il noto portale che riporta per il gioco un Metascore di 86/100. Complessivamente, solamente cinque giudizi si sono attestati al di sotto della soglia del 75/100, mentre molte testate non hanno esitato nel premiare il gioco con votazioni superiori al 90/100. Star Wars Jedi: Survivor incassa anche quattro Perfect Score, attribuitigli - tra gli altri - dalle redazioni del Guardian e di VGC. La maggioranza delle votazioni conquistate dal titolo spaziano ad ogni modo tra l'85/100 e il 95/100: un risultato decisamente positivo per Respawn Entertainment ed Electronic Arts.



In arrivo a brevissimo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, Star Wars Jedi: Survivor propone un'ampia selezione di opzioni di accessibilità.