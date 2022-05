Star Wars Jedi Survivor: chi è l'uomo misterioso dai capelli bianchi?

Dopo una lunga attesa e numerose voci di corridoio, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato ufficialmente Star Wars Jedi Survivor, il seguito diretto di Star Wars Jedi Fallen Order atteso per il 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Per il momento è stato mostrato solo un breve teaser trailer che ha tuttavia già attirato l'attenzione degli appassionati non solo per il ritorno di Cal Kestis e di BD-1, e per le atmosfere più cupe rispetto al predecessore, ma soprattutto per la misteriosa figura maschile dai capelli bianchi che si intravede nelle sequenze finali del filmato.

Chi è l'uomo misterioso immerso in una vasca di bacta? La domanda ha scatenato le fantasie dei fan, che hanno subito provato ad ipotizzare l'identità del personaggio. Chiaramente quanto riportato di seguito è frutto di ipotesi non confermate, seppur a loro modo affascinanti. Una di queste potrebbe tuttavia avere potenziali spoiler su Jedi Fallen Order, pertanto se ancora non avete completato l'avventura originale proseguite nella lettura con cautela.

L'idea più credibile è che si tratti di Taron Malicos, un Jedi passato al Lato Oscuro già incontrato ed affrontato nel primo capitolo, dotato di una capigliatura molto simile a quella sfoggiata dall'uomo anche senza identità del trailer di Jedi Survivor. Tra le altre ipotesi discusse, i fan non escludono che possa trattarsi di un clone dello stesso Cal Kestis, sebbene si tratti di una possibilità decisamente remota considerato come il look del personaggio sembri ben diverso rispetto a quello sfoggiato dal protagonista. Infine, c'è chi ha ipotizzato che possa trattarsi di Rahm Kota, figura già comparsa in diverse altre produzioni del brand, compreso Star Wars: The Force Unleashed.

Ovviamente non è nemmeno da escludere che l'enigmatica figura sia un personaggio del tutto inedito, ma con molta probabilità lo scopriremo soltanto nel 2023, giocando appunto a Jedi Survivor. Sempre a tal proposito, Respawn ha già confermato che Star Wars Jedi Survivor avrà una trama più oscura di Fallen Order, con Cal ed i suoi amici che vivranno battaglie ancora più ardue rispetto a quanto vissuto in precedenza.