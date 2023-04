Star Wars Jedi Survivor: come funziona il viaggio rapido

Uno dei più grandi difetti di Fallen Order era l'impossibilità di utilizzare un sistema di viaggio rapido per raggiungere i vari checkpoint e magari procedere con la raccolta dei collezionabili. Proprio per questo motivo, Respawn ha deciso di introdurre tale funzionalità nel nuovo Star Wars Jedi Survivor: scopriamo insieme come funziona.

Il viaggio rapido di Star Wars Jedi Survivor si può sbloccare semplicemente progredendo nella trama ed è possibile utilizzarlo già dopo qualche minuto dall'inizio dell'avventura con protagonista Cal Kestis. In maniera simile a quanto visto con i falò in Dark Souls, il nostro Jedi può interagire con i Punti di Meditazione, ovvero i punti di controllo presso i quali è possibile recuperare le energie, acquistare potenziamenti e apportare modifiche alla build tramite l'attivazione dei Benefici. Tra le varie opzioni disponibili a schermo in seguito all'inizio di una meditazione troviamo anche il viaggio rapido: selezionando questa voce, potremo immediatamente spostarci verso uno dei tanti luoghi scoperti.

Sappiate però che questa feature presenta alcune limitazioni, dal momento che in determinati momenti della campagna vi verrà negato l'accesso al viaggio rapido e l'unico modo che avrete per sbloccarlo nuovamente sarà proseguire. A prescindere dalla fase di gioco, inoltre, non avrete la possibilità di usare il viaggio rapido dalla Mantis, la nave spaziale del protagonista: potrete esclusivamente viaggiare verso il velivolo, ma dal Punto di Meditazione situato a bordo non potrete spostarvi.

Tra i vari punti che si possono raggiungere si può trovare anche il Saloon di Puloon su Koboh: si tratta a tutti gli effetti dell'hub centrale di Star Wars Jedi Survivor e qui potrete interagire con i vari NPC e consegnare i vari collezionabili raccolti in giro per la galassia.

