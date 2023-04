Star Wars Jedi Survivor: come sbloccare ed usare tutte le cavalcature

Com'è ormai noto dalla pubblicazione dei primi trailer di Star Wars Jedi Survivor, la nuova iterazione della serie firmata Respawn Entertainment propone scenari caratterizzati da un più ampio respiro che possono essere esplorati anche con l'ausilio di alcune cavalcature. Scopriamo come sbloccarle e come utilizzarle al meglio.

Relter

Il Relter è la prima creatura con cui avremo a che fare durante l'avventura di Cal Kestis, dal momento che sul pianeta Koboh ci ritroveremo ad assistere ad una vera e propria lezione da parte di Cere, la nostra maestra che ci spiegherà come fare per utilizzare i poteri Jedi per addomesticare alcuni animali in giro per lo spazio. A differenza di altre cavalcature, il Relter ha utilizzi più specifici, dal momento che si tratta di una sorta di pterodattilo che il protagonista di Star Wars Jedi Survivor può utilizzare per percorrere brevi tratti in volo sfruttando i getti d'aria oppure per lunghe planate, utili per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.

Nekko

Più classica come cavalcatura è invece il Nekko, che è una sorta di versione priva di corna del Tauntaun (la creatura polare che Luke Skywalker cavalca ne L'Impero colpisce ancora). Per poter saltare in sella ad uno di questi mostri bipedi dovremo completare la sequenza della foresta su Koboh, dopodiché ci imbatteremo in alcuni di questi esemplari che potremo utilizzare come destriero. Oltre a rendere più agili gli spostamenti in giro per la mappa, il Nekko è molto utile anche per raggiungere luoghi sopraelevati, visto che il protagonista può effettuare un salto con la mount e, a mezz'aria, abbandonare la creatura per effettuare un secondo balzo. In sella al Nekko è anche possibile combattere sia mediante la spada laser che con il blaster.

Spamel

La terza cavalcatura prende il nome di Spamel ed è davvero particolare: si tratta infatti di un quadrupede con zampe lunghissime, simile nella parte inferiore del corpo ad una giraffa. Per poter saltare sul dorso di una mount di questo tipo dovrete attendere fino all'arrivo sulla superficie di Jedha, il pianeta desertico che prima o poi raggiungerete per motivi di trama. La principale utilità di questa creatura risiede nella possibilità di spostarsi lungo i pendii senza alcun problema di stabilità, ma grazie alla sua altezza renderà possibile anche raggiungere posizioni elevate senza la minima fatica.

Speeder Bike

Pur non essendo tecnicamente una cavalcatura, la Speeder Bike è un ottimo alleato di Cal Kestis, che potrà trovarne diverse durante la sua permanenza in quel di Jedha. In giro per il deserto potrete imbattervi in alcuni di questi veicoli, i quali non possiedono caratteristiche particolari ad eccezione della loro incredibile velocità, che li rende perfetti per gli spostamenti veloci nelle aree caratterizzate da dimensioni molto generose.

