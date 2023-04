Star Wars Jedi Survivor, conto alla rovescia: spunta la lista Trofei

Dopo aver fatto spazio in memoria in vista dell'imponente peso di Star Wars Jedi: Survivor, agli appassionati di Guerre Stellari non resta che attendere ancora qualche giorno per il lancio ufficiale della seconda avventura di Cal Kestis.

Come sempre più spesso accade, tuttavia, in rete hanno già trovato spazio alcune anticipazioni legate al titolo di Electronic Arts. In particolare, la lista Trofei di Star Wars Jedi: Survivor è già di dominio pubblico, con i diversi obiettivi fissati da Respawn Entertainment divenuti accessibili sui forum videoludici.

Direttamente in calce a questa news, ad esempio, potete trovare l'elenco completo dei Trofei di Star Wars Jedi: Survivor, fatta eccezione per gli obiettivi legati all'avanzamento nella trama principale del gioco. Restano invece visibili tutte le sfide proposte dal team di sviluppo in tema di missioni secondarie o abilità nell'utilizzo del combat system dell'Action RPG. Ovviamente, la lista contiene dunque anticipazioni sui poteri della Forza che Cal Kestis potrà padroneggiare all'interno di Star Wars Jedi: Suvivor: vi invitiamo dunque a consultare l'elenco con cautela.



Il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order, lo ricordiamo, approderà il prossimo 28 aprile 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per scoprire le nostre sensazioni in merito al titolo, vi rimandiamo alla ricca prova di Star Wars Jedi: Survivor.