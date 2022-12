Star Wars Jedi Survivor: data d'uscita, edizioni e novità del gameplay

Quando si parla di prodotti attinenti a medium differenti a quello del videogiochi, tra i primi nomi che vengono in mente vi è proprio quello di Star Wars, un franchise di George Lucas il cui trionfo ha entusiasmato intere generazioni e attratto milioni di spettatori verso alcune delle più grandi avventure galattiche sul grande schermo.

Ciò nonostante, il successo di Star Wars ha superato i confini del medium cinematografico, spopolando anche tra gli utenti videoludici anche grazie al successo di produzioni dal calibro di Star Wars Jedi Fallen Order. Grazie al grande apprezzamento dell’ultimo titolo di Respawn Entertainment ed Electronic Arts, la saga di Guerre Stellari è pronta a tornare in auge con Star Wars Jedi Survivor la seconda avventura del Jedi sopravvissuto all'Ordine 66

Cosa sappiamo di Star Wars Jedi Survivor?

Nel corso dell’ultimo reveal trailer di Star Wars Jedi Survivor, presentato durante i The Game Awards 2022, l’attore che ha prestato il proprio volto al personaggio protagonista del capitolo Fallen Order ha fornito alcune importanti informazioni su quello che sarà il futuro del progetto videoludico di Star Wars: l’intera esperienza avrà delle tinte alquanto cupe, anche se uno dei principali elementi cardine dell’intero lavoro sarà il senso d’avventura suscitato.

L’epopea spaziale prenderà piede proprio a partire dagli ultimi eventi che hanno contraddistinto Star Wars Jedi Fallen Order, come dichiarato in sede di campagna marketing dal Senior Writer di Electronic Arts. Dunque, al di là di una scelta di scrittura caratterizzata da stilemi narrativi maturi, tutti i fan dell’ultimo profetto di Respawn Entertainment potranno aspettarsi un’esperienza perfettamente in linea con il suo predecessore. Infatti, la nuova iterazione riprenderà le fila della fabulazione avviatasi con il capitolo del 2019, rendendo di fatto Star Wars Jedi Survivor un sequel di Star Wars Jedi Fallen Order.

Star Wars Jedi Survivor: tante novità sul fronte gameplay

Il grado di maturazione dell’esperienza concepita da Respawn Entertainment ed Electronic Arts non sarà visibile solo ed esclusivamente sul fronte gameplay: l’ex Padawan Cal Kestis avrà a disposizione delle nuove aggiunte al suo arsenale e non solo: il rinnovamento dell’avventura passerà anche attraverso l’inserimento del rampino e delle cavalcature in Star Wars Jedi Survivor.

Ma non solo questo: al già più che buono sistema di combattimento dell’ultimo capitolo verranno aggiunte nuove abilità della Forza e nuovi stili di lotta, garantendo così maggior varietà ad un gameplay che saprà divertire i fan. Purtroppo, però, non sappiamo come e se le più importanti aggiunte saranno radicalmente innovative per le avventure dedicate al brand di Guerre Stellari, soprattutto in ottica di verticalizzazione degli ambienti di gioco e degli stage che comporranno l’esperienza nel complesso.

Quando esce Star Wars Jedi Survivor?

Il 2023 sarà anche l’anno di Star Wars Jedi Survivor: gli utenti dovranno attendere solamente pochi mesi prima di poter riprendere il cammino di Cal Kestis. Il gioco uscirà il 17 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, come svelato durante l’ultimo gameplay trailer di Star Wars Jedi Survivor. Si tratta di una notizia che saprà fare quasi sicuramente la felicità dei fan di tutto il mondo, soprattutto in prospettiva del poco tempo che separa l’inizio dell’anno dal prosieguo di una delle esperienze videoludiche che più hanno colpito i giocatori nell’arco del 2019.

Tutte le edizioni di Star Wars Jedi Survivor

Tutti gli utenti che avranno voglia di immergersi nelle avventure che Star Wars Jedi Survivor avrà da offrire potranno farlo acquistando una delle due edizioni presenti per il titolo di Respawn Entertainment. Al loro interno vi saranno contenuti digitali sia per la Standard che per la Deluxe Edition del prodotto. Con il preordine del gioco, gli utenti potranno avere accesso in modo gratuito ai seguenti contenuti:

L'elemento estetico Eremita

Il set spada laser Eremita"

Il set blaster Combustione

L’edizione standard sarà venduta al prezzo di 79,99 euro su console – 69,99 su Steam -. Tuttavia, l’abbonamento al servizio di EA Play garantirà uno sconto pari al 10% del valore d’acquisto, riducendo il costo del prodotto di otto euro. A seguire, invece, elencheremo anche i relativi link all’edizione standard disponibile sulle diverse piattaforme:

Deluxe Edition

La seconda delle due edizioni di Star Wars Jedi Survivor verrà venduta ad un prezzo maggiorato rispetto alla sopracitata Standard Edition: parliamo di un valore di mercato pari a 99,99 euro su PlayStation 5 e Xbox Series X/S – 89,99 euro su Steam -, il quale potrà essere ridotto del 10% previo abbonamento ad EA Play. Acquistando l’edizione Deluxe del gioco si potranno riscattare i seguenti contenuti:

Il pacchetto estetico Eroe galattico

L'elemento estetico Canaglia

‎L'elemento estetico BD-1 Robusto

‎Il set blaster DL-44

Il pacchetto estetico Nuovo eroe

‎L'elemento estetico Eroe ribelle

‎L'elemento estetico BD-1 BD-Astro

‎Il set spada laser Eroe ribelle

Inoltre, chi acquisterà quest’ultima edizione potrà riscattare in gioco anche i contenuti relativi al pacchetto estetico Sopravvivenza Jedi ispirato a Obi-Wan Kenobi, al cui interno vi sono:

L'elemento estetico Eremita

Il set spada laser Eremita

Il set blaster Combustione

Qui di seguito vi rimandiamo ai link per il preordine della Deluxe Edition:

Star Wars Jedi Survivor ha una Collector's Edition?

Come visto nelle ultime notizie attinenti alle diverse edizioni di Star Wars Jedi Survivor, Limited Run Games venderà la Collector’s Edition in quantità limitate – si parla di circa 6500 unità -. Venduta al prezzo di 299,99 dollari, questa sarà ricca di contenuti che sapranno fare la gioia dei collezionisti e non solo:

Copia fisica della Deluxe Edition per PlayStation 5 o copia fisica della Deluxe Edition per Xbox Series X|S o copia digitale della Deluxe Edition per PC

Tutti i bonus della Deluxe Edition già elencati sopra

Replica dell'elsa della spada laser di Cal Kestis a grandezza reale (spada venduta separatamente);

Scatola magnetica Premium (sostiene l'elsa della spada)

Certificato di autenticità

SteelBook ufficiale

Requisiti per la versione PC di Star Wars Jedi Survivor

Come sempre, la pagina di Steam relativa al gioco – che ricordiamo uscirà il 17 marzo 2023 – ha rilasciato tutte le informazioni necessarie per i possessori di una piattaforma appartenente all’ecosistema PC. Nel dettaglio, sono state rilasciate tutte le configurazioni minime e consigliate per garantire a chiunque di poter provare senza problemi la ventura esperienza targata Respawn Entertainment ed Electronic Arts.

Requisiti minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: 4 core / 8 threads | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400

8 GB di RAM

Scheda video: 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 130 GB di spazio disponibili

Requisiti consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: 4 core / 8 threads | Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X

16 GB di RAM

Scheda video: 8GB VRAM | RTX2070 | RX 6700 XT

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 130 GB di spazio disponibile

Si concludono così tutte le informazioni a nostra disposizione su uno dei giochi più attesi di tutto il 2023. Mancano pochi mesi all’arrivo del 17 marzo 2023, giorno nel quale sarà possibile riprendere il tanto apprezzato cammino di Cal Kestis.