Star Wars Jedi Survivor: la data d'uscita è stata svelata con un gameplay trailer

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno tenuto fede alla propria promessa presentando il primo gameplay trailer di Star Wars Jedi: Survivor nel corso della lunga nottata dei Game Awards 2022.

Un Cal Kestis più maturo, ancora una volta accompagnato dal piccolo droide BD-1, è il protagonista indiscusso di un filmato che non solo mostra tante scene d'azione a base di spade laser e poteri della forza, ma anche molti dei personaggi non giocanti, sia vecchi sia nuovi, che costelleranno l'avventura spaziale. Ad impreziosire il gameplay trailer, già di per sé un piatto ricco per tutti gli appassionati delle gesta del personaggio interpretato da Cameron Monaghan, ci ha pensato l'annuncio della data d'uscita, che più o meno in linea con le speculazioni della vigilia è fissata al 17 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, dunque in esclusiva next-gen.

Star Wars Jedi: Survivor è ambientato cinque anni dopo gli eventi di Fallen Order. Cal, che non è più un Padawan, prosegue la sua crociata contro l'Impero portando con sé i ricordi e le aspettative dell'Ordine Jedi. Il sistema di combattimento del precedente capitolo torna con abilità della Forza aggiuntive e nuovi stili di lotta con la spada laser, i quali potranno essere combinati in maniera creativa per affrontare strategicamente una schiera di nemici ancor più ampia. Presenti all'appello anche nuovi pianeti, con aree più vaste rispetto al passato e biomi, sfide e nemici unici. Godetevi il gameplay trailer di Star Wars Jedi: Survivor in apertura di notizia e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.