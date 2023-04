Star Wars Jedi Survivor ha una demo o accesso anticipato per giocare prima?

Star Wars Jedi Survivor è uno dei videogiochi più attesi di aprile 2023, il sequel di Star Wars Jedi Fallen Order sarà disponibile dal 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Ma ci sarà una demo, o la possibilità di giocare prima del day one?

Nel momento in cui scriviamo, Electronic Arts e Respawn non hanno annunciato nulla riguardo la disponibilità di una demo giocabile di Star Wars Jedi Survivor, con ogni probabilità dunque non ci sarà una versione di prova scaricabile da Steam, Xbox Store e PlayStation Store.

Non è previsto neanche l'accesso anticipato, il preordine di Star Wars Jedi Survivor in versione Standard o Deluxe non prevede infatti la possibilità di giocare prima rispetto al lancio e non ci sono bonus o prove per i membri EA Play, l'unica eccezione riguarda gli abbonati EA Play PRO che potranno utilizzare i contenuti della Deluxe Edition dal 28 aprile, giorno di uscita del gioco.

Dunque ricapitolando: non è prevista una demo di Star Wars Jedi Survivor e nemmeno l'accesso anticipato, il gioco verrà sbloccato per tutti, su tutte le piattaforme (PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S) dal 28 aprile 2023. Nell'attesa, ecco cinque cose da sapere prima di comprare Star Wars Jedi Survivor.