Star Wars Jedi Survivor: il nuovo design di Cal Kestis svelato da Hasbro

Il promettente sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order è attualmente in sviluppo presso gli studi di Respawn, che ha confessato di avere avviato i lavori su Star Wars Jedi: Survivor ancor prima del lancio della prima avventura di Cal Kestis.

Il giovane Jedi sopravvissuto all'esecuzione dell'Ordine 66 si appresta dunque a fare ritorno nell'universo videoludico, con un sequel atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order, il sequel ci mostrerà un Cal Kestis più maturo, cresciuto grazie alle vicissitudini vissute sino ad ora nella Galassia Lontana Lontana. Una crescita che potrebbe trovare corrispondenza anche nell'aspetto del protagonista, che pare destinato a mutare leggermente.

A suggerirlo, è una nuova linea di giocattoli presentata di recente da Hasbro e che immortala Cal Kestis con un design rivisitato. Come potete verificare in calce a questa news, le immagini promozionali dei nuovi prodotti Hasbro ci mostrano un Jedi che non si nasconde più sotto il poncho di Star Wars Jedi: Fallen Order e che in viso porta una leggera barba. Al momento non è stato confermato, ma è probabile che i nuovi giocattoli della linea Star Wars Vintage di Hasbro raffigurino proprio la versione di Cal Kestis in arrivo in Star Wars Jedi: Survivor.

In attesa di saperne di più, segnaliamo che i nuovi prodotti Hasbro saranno distribuiti nel corso dell'estate 2023, mentre i rumor suggeriscono un arrivo di Star Wars Jedi: Survivor nella primavera 2023.