Star Wars Jedi Survivor, DF non fa sconti: 'È ancora il peggior porting PC del 2023'

A dispetto del lavoro svolto da Respawn per risolvere i problemi di Star Wars Jedi Survivor con la Patch 7 e i precedenti update, i giornalisti di Digital Foundry ritengono che l'avventura sci-fi sia ancora 'il peggior porting PC del 2023'.

Di ritorno nella Galassia lontana lontana del metroidvania di EA a diversi mesi di distanza dall'analisi della build di lancio di Jedi Survivor, il team di DF ritiene che Respawn abbia ancora molto lavoro da svolgere per garantire delle prestazioni soddisfacenti per l'utenza PC desiderosa di immergersi nelle atmosfere dell'ultima avventura sci-fi di Cal Kestis.

Pur lodando l'impegno profuso da Respawn nel supporto post-lancio di Star Wars Jedi Survivor, il collettivo di 'tech enthusiast' legato a Eurogamer.net spiega che molti dei problemi riscontrati al lancio non sono stati ancora risolti, specie per quanto concerne le performance (ma non solo).

All'adozione (forse tardiva?) del DLSS 3 fa infatti da contraltare quella che il team di DF definisce una "implementazione scarsa di FSR". Anche sul fronte delle funzionalità e del comparto grafico i giornalisti di Digital Foundry ravvisano diverse criticità, come quella legata all'impossibilità di modificare la risoluzione dello schermo con mouse e tastiera una volta avviato il gioco, oppure i fenomeni di stuttering che si verificano indipendentemente dalle impostazioni selezionate o dall'hardware.

Gli esperti di DF consigliano inoltre a Respawn di intervenire quanto prima sulle incertezze del frame-time che sembrerebbero essere determinate dal sistema deputato a gestire le animazioni, un aspetto non secondario che deprime l'esperienza di gioco in funzione dei problemi di input. Nel lasciarvi alla nuova video analisi di DF, ricordiamo chi ci segue che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Star Wars Jedi Survivor.