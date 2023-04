Star Wars Jedi Survivor, DF e i problemi di lancio: su PS5 gira a risoluzioni 'da lastgen'

Non bastassero le critiche mosse da DF con la stroncatura di Star Wars Jedi Survivor su PC, il noto collettivo di 'giornalisti tecnoludici' prende spunto dall'analisi della versione PS5 per soffermarsi sui problemi affrontati da Respawn nel garantire un'esperienza accettabile agli acquirenti day one.

Una volta entrati in possesso di una copia PlayStation 5 dell'avventura sci-fi di EA, i membri di Digital Foundry hanno riscontrato numerose criticità nella gestione del framerate e della risoluzione. Nel preset grafico predefinito che blocca la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo a 30fps, la risoluzione dinamica di Jedi Survivor oscilla tra i 972p e i 1242p, con valori ben inferiori al target dei 4K promesso da Sony e Microsoft come standard dei videogiochi nati per essere fruiti esclusivamente sull'attuale generazione di console.

Le difficoltà ravvisate da Respawn nel lavoro di ottimizzazione e perfezionamento del codice day one di Star Wars Jedi Survivor emergono ulteriormente nei test condotti da Digital Foundry sulla modalità che prevede l'attivazione del Ray Tracing (con stuttering e frequenti cali di framerate) e sulla modalità Prestazioni. Decidendo di giocare a 60fps, la risoluzione 'interna' della versione di lancio di Jedi Survivor su PlayStation 5 scende inesorabilmente fino a toccare valori inferiori ai 720p, attestandosi in media tra i 628p e gli 864p in base al conteggio dei pixel effettivi che vengono gestiti dall'FSR 2 per effettuare l'upscaling a 1440p. Una problematica, quest'ultima, del tutto analoga a quella affrontata dai possessori di Xbox Series X che stanno indossando i panni di Cal Kestis, come si evince nel video confronto di Star Wars Jedi Survivor tra PC e console realizzato dall'ormai celebre youtuber ElAnalistaDeBits.

Prima di lasciarvi alla nuova video analisi di DF, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sui lati oscuri della versione PC di Star Wars Jedi Survivor.