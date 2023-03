Star Wars Jedi Survivor: il director vuole un terzo e ultimo capitolo in Unreal Engine 5

Dopo aver elargito nuove informazioni su Star Wars Jedi Survivor e sul suo gameplay, Respawn Entertainment, ed in particolare il director dell'action game, ci parlano del futuro della serie action ambientata nell'universo di Guerre Stellari.

Dopo le sue peregrinazioni in Star Wars Jedi Fallen Order, Cal Kestis, protagonista della serie interpretato dall'attore Cameron Monaghan, proseguirà la sua avventura in Jedi Survivor all'interno di un arco narrativo che prende luogo cinque anni dopo il predecessore. Ma il suo viaggio potrebbe non finire qui, stando alle parole del director Stig Asmussen.

"Ho sempre voluto vederla come una trilogia", ha dichiarato a IGN.com. "Come possiamo portare Cal e la troupe in posti nuovi oltre a quello che avevamo nel primo gioco? Avevamo un'idea abbastanza precisa del periodo di tempo in cui volevamo che Survivor prendesse luogo, quale sarebbe stata la posta in gioco, quale sarebbe stato il tono generale, cosa avrebbe dovuto affrontare Cal e come si sarebbe comportato la crew. E ci sono anche idee su cosa potremmo fare oltre a questo".

Asmussen ha anche affermato che è altamente probabile che un terzo gioco della serie vedrebbe Respawn passare dall'Unreal Engine 4 all'Unreal Engine 5 per lo sviluppo: "Penso che sia un presupposto abbastanza certo".

In attesa dell'esordio in programma il 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Star Wars Jedi Survivor per ulteriori approfondimenti sul titolo di Respawn ed Electronic Arts.