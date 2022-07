Star Wars Jedi Survivor esce a marzo 2023? Indizi dal database PlayStation

Star Wars Jedi Survivor è già tra i titoli più attesi del 2023. Annunciato alla fine dello scorso maggio, la nuova fatica di Electronic Arts e Respawn Entertainment incentrata sull'universo di Guerre Stellari non ha ancora una data d'uscita ben definita e, in generale, le informazioni sul gioco sono ancora poche.

Tuttavia dal database di PlayStation potrebbe essere emerso un potenziale indizio sul periodo in cui il seguito di Fallen Order dovrebbe fare il suo esordio su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Come riportato dalla nota pagina Twitter PlayStation Game Size, infatti, EA potrebbe aver fissato l'uscita del gioco per marzo 2023, sebbene non venga specificato il giorno in cui dovrebbe fare il suo esordio sul mercato.

Anzi, PlayStation Game Size lascia anche intuire che forse potrebbe anche arrivare prima di marzo, dato che sembra esserci margine per un debutto già a febbraio. Chiaramente però si tratta tutto di una semplice speculazione partita dai dettagli del database PlayStation: EA e Respawn non si sono ancora espressi in merito al giorno in cui Cal Kestis farà il suo ritorno nella nuova avventura, e probabilmente si dovrà ancora aspettare un po' di tempo prima di ricevere informazioni in tal senso.

Gli autori hanno intanto già confermato che Star Wars Jedi Survivor avrà una trama più oscura rispetto a Fallen Order, alimentando ulteriormente le curiosità dei fan. Per maggiori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Star Wars Jedi Survivor, così da avere le prime informazioni dettagliate sull'atteso Action/Adventure.