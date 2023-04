Star Wars Jedi Survivor esce anche su Nintendo Switch?

Star Wars Jedi Survivor esce alla fine di aprile, il nuovo gioco di Guerre Stellari è in dirittura di arrivo e sono in molti a chiedersi se il sequel di Star Wars Jedi Fallen Order uscirà anche sulle console della famiglia Nintendo Switch.

Purtroppo la risposta è negativa, Star Wars Jedi Survivor non è previsto su Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED. Il nuovo gioco di Respawn ed Electronic Arts uscirà solamente su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC, Star Wars Jedi Survivor non esce nemmeno su PS4 e Xbox One, dunque si tratta di una produzione 100% Next-Gen destinata solo alla piattaforma PC e agli hardware di attuale generazione.

Star Wars Jedi Survivor non esce su Game Pass o PlayStation Plus al lancio mentre sarà disponibile sin dal day one nel catalogo EA Play PRO su PC. Chiaramente nulla vieta che in futuro il gioco possa raggiungere i cataloghi dei servizi in abbonamento di Sony e Microsoft, al momento però questa opportunità non è prevista.

Ecco tutte le edizioni di Star Wars Jedi Survivor e i bonus preorder, oltre all'edizione Standard sono ora disponibili per il preordine anche le versioni Deluxe e Collector's Edition con tanti bonus fisici e digitali.