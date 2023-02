Star Wars Jedi Survivor facilita gli spostamenti: viaggio rapido e cavalcature confermate

La notizia del rinvio di Star Wars Jedi: Survivor è stata generalmente ben accolta dalla comunità, sia per la lieve entità dello slittamento (poco più di un mese), sia per gli indubbi effetti positivi che esso avrà sulla qualità complessiva dell'esperienza. Nel frattempo, il team di sviluppo continua a snocciolare dei dettagli sull'atteso gioco.

Il Game Director Stig Asmussen ha concesso un'intervista ai nostri colleghi di Play Magazine. Il numero della rivista con l'articolo non arriverà nelle edicole prima del prossimo 14 febbraio, tuttavia alcuni dei punti salienti della chiacchierata sono già stati condivisi in rete attraverso le pagine di Games Radar. Abbiamo così appreso che Star Wars Jedi: Survivor permetterà a Cal Kestis e BD-1 di spostarsi rapidamente nei mondi di gioco grazie all'implementazione del viaggio rapido e all'introduzione delle cavalcature.

"Includeremo sia il viaggio rapido sia le creature cavalcabili per aiutare i giocatori a muoversi rapidamente dal punto A al punto B, e poi di nuovo al punto A", ha dichiarato Asmussen. "Il viaggio rapido consente spostamenti da punto a punto, mentre le cavalcature offrono un modo di spostarsi velocemente da un punto all'altro e nel frattempo esplorare ciò che c'è nel mezzo". Alla luce di tali implementazioni, ci aspettiamo mondi di gioco ancor più vasti di quelli che abbiamo avuto modo di esplorare del già ottimo predecessore Star War Jedi: Fallen Order.

Nell'ambito della medesima intervista, abbiamo appreso che la realizzazione del porting di Fallen Order per PS5 ha facilitato lo sviluppo di Star Wars Jedi: Survivor. L'uscita del gioco, ricordiamo, è ora prevista per il 28 aprile 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con poco più di un mese di ritardo rispetto alla data del 17 marzo comunicata in precedenza.