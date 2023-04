Star Wars Jedi Survivor: la Forza è potente nelle prime due ore di gameplay in italiano

Star Wars Jedi Survivor è finalmente disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, pronto a raccontarci il nuovo atto delle avventure di Cal Kestis nella Galassia lontana lontana. E se volete un assaggio concreto del gioco, abbiamo il video che fa per voi.

Abbiamo infatti giocato le prime due ore del nuovo Action/Adventure targato Electronic Arts e Respawn Entertainment, offrendovi un lungo video-gameplay in italiano che potete trovare in cima a questa notizia oppure direttamente nel nostro canale Youtube Everyeye On Demand, che vi invitiamo a seguire così da non perdervi nessun nuovo aggiornamento. La fase iniziale del gioco ci offre la possibilità di riprendere confidenza con le meccaniche di gioco, oltre ad immergerci nuovamente nelle atmosfere di Star Wars tra azione coinvolgente e battaglie a suon di spada laser.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Star Wars Jedi Survivor, il nuovo episodio della serie Respawn perfeziona quanto visto nel predecessore, Star Wars Jedi Fallen Order, e si pone come un'avventura ancora più lunga e coinvolgente sia in ambito ludico che narrativo. Non è tuttavia mancato qualche inconveniente, relativo soprattutto all'edizione PC: non perdetevi dunque il nostro speciale sulla versione PC di Star Wars Jedi Survivor, dove analizziamo a fondo le sue qualità ma anche le sue problematiche.