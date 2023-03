Star Wars Jedi Survivor è su Game Pass, PlayStation Plus o EA Play?

L'attesissimo Star Wars Jedi Survivor esce il 28 aprile 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma arriverà anche nel catalogo di Xbox Game Pass, PlayStation Plus o EA Play? Facciamo chiarezza.

Il nuovo gioco di Star Wars (sequel dell'acclamato Star Wars Jedi Fallen Order) non sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass, PC Game Pass, PlayStation Plus (Essentials, Extra e Premium) e di fatto nemmeno su EA Play ma solo su EA Play PRO.

Gli abbonati EA Play potranno provare la consueta demo della durata di dieci ore prima del lancio mentre gli abbonati EA Play PRO potranno giocare con la versione completa di Star Wars Jedi Survivor dal day one, senza costi aggiuntivi.

Oltre a poter giocare sin dal lancio, gli abbonati riceveranno anche i contenuti della Deluxe Edition ed i bonus preordine tra cui il pacchetto estetico Sopravvivenza Jedi ispirato a Obi-Wan Kenobi, ed i pacchetti Eroi Galattico e Nuovo Eroe con skin, blaster e set esclusivi per la Spada Laser.

Se non siete abbonati a EA Play PRO potete garantirvi questi bonus prenotando la Deluxe Edition di Star Wars Jedi Survivor in formato fisico o digitale su PC e console. EA ha inoltre confermato che Star Wars Jedi Survivor non uscirà su PS4 e Xbox One.