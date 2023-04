Star Wars Jedi Survivor è uno dei giochi più pesanti su PS5: liberate tanto spazio!

La Forza scorre potente nell'ultima fatica di Electronic Arts e Respawn Entertainment. Ma soprattutto è pesante, e pure tanto. Dopo aver scoperto quanto pesa Star Wars Jedi Survivor su Xbox Series X, è ora il turno della versione PlayStation 5, che richiede ancora più spazio libero rispetto alla controparte Microsoft.

Come rivelato dalla pagina Twitter PlayStation Game Size, per installare Star Wars Jedi Survivor su PS5 sono necessari 147GB di spazio libero (per la precisione 147,577), un dato che non solo va oltre a quanto richiesto su Xbox Series X (che arriva comunque a notevoli 140GB), ma che rende la nuova avventura di Cal Kestis uno dei giochi più pesanti in assoluto tra quelli attualmente pubblicati sull'ammiraglia di casa Sony.

PlayStation Game Size ci fa inoltre sapere che il preload di Jedi Survivor sarà disponibile dal prossimo 26 aprile, dunque due giorni prima rispetto alla data di lancio ufficiale. Il preload in questo caso sarà sicuramente accolto con ancora più gioia dai giocatori, vista la notevole mole di dati che sarà necessario installare su console. Numeri impressionanti ma che comunque non sorprendono più di tanto, considerato che Star Wars Jedi Survivor pesa come un macigno anche su PC, richiedendo in questo caso addirittura 155GB.

Insomma, preparatevi a liberare parecchio spazio sulle vostre piattaforme, perché ne avrete bisogno in abbondanza.