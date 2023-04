Star Wars Jedi Survivor è un gioco Open World?

Il sequel dell'acclamato titolo di Electronic Arts ambientato nell'universo di Star Wars è pronto per fare il proprio debutto su PC e console di nuova generazione. In attesa dell'uscita, sono molti i giocatori che si chiedono se il gioco presenterà una formula a mondo aperto oppure no - a proposito, ecco cosa significa videogioco open world.

Secondo le informazioni fornite ufficialmente dagli sviluppatori, Star Wars Jedi Survivor dovrebbe avere una struttura in parte simile a quella del proprio predecessore, con la presenza di alcune grandi mappe liberamente esplorabili - corrispondenti ai diversi pianeti - alternate a sezioni più lineari e circoscritte - tipicamente dedicate alle fasi narrative dell'avventura di Cal Kestis.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, dunque, e in base a quanto visto all'interno dei numerosi trailer di gameplay di Star Wars Jedi Survivor, il gioco dovrebbe essere una sorta di ibrido tra un prodotto completamente open-world (come potrebbero essere invece The Witcher 3 o Elden Ring) e un titolo action-advenrure in terza persona. Il termine più adatto per definire il gioco, quindi, è quello di Open Map.

Inoltre, è da sottolineare la presenza confermata di una sorta di hub centrale, chiamato Rambler's Reach , all'interno del quale i giocatori avranno la possibilità di personalizzare il protagonista e alcune sezioni dell'ambientazione, oltre a poter interagire con numerosi NPC per approfondire la loro conoscenza e attivare missioni secondarie.

A proposito della nuova opera di Respawn Entertainment, ecco quanto spazio richiede Star Wars Jedi Survivor su Playstation 5.