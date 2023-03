Star Wars Jedi Survivor: grafica 'dell'altro mondo' nelle nuove immagini di Respawn

Non paghi delle emozioni restituiteci dallo Story Trailer di Star Wars Jedi Survivor, i ragazzi di Respawn Entertainment confezionano una nuova galleria immagini che, partendo dalle scene dell'ultimo video composto da scene ingame e sequenze in-engine, testimonia la bontà grafica della loro prossima avventura sci-fi.

Tra magnifici scorci di Coruscant e intense battaglie con spade laser e blaster, la nuova galleria immagini di Jedi Survivor ci immerge ulteriormente nelle atmosfere della prossima odissea spaziale di Cal Kestis, non prima però di pizzicare le corde della nostalgia dei fan con degli scatti che immortalano il droide BD-1, Cere Junda, il pilota Greez Dritus e Merrin.

Gli screenshot appena sfornati da Respawn sono quindi il perfetto complemento alle scene ammirate in uno Story Trailer davvero ricco di dettagli, e non solo sotto il profilo strettamente narrativo. Basta infatti scorrere le scene del nuovo video, e gli scatti in galleria, per farci un'idea dell'enorme lavoro portato avanti da Respawn e Lucasfilm Games per 'dare Forza' al nuovo racconto di Cal Kestis.

Tutto questo, e molto altro, ci attende per il 28 aprile con il lancio di Star Wars Jedi Survivor in esclusiva su piattaforme di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un video gameplay sulle spade laser di Star Wars Jedi Survivor.