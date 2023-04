Star Wars Jedi Survivor: guida ai migliori Benefici per Cal Kestis

Una delle novità assolute di Star Wars Jedi Survivor in termini di gameplay è la presenza dei Benefici, abilità passive che permettono di modificare ulteriormente la build in uso e che si aggiungono ai poteri che si possono sbloccare nell'albero delle abilità. Ma quali sono i perk più utili? Scopriamolo insieme.

Resilienza

Il primo Beneficio da tenere d'occhio in Star Wars Jedi Survivor prende il nome di Resilienza e può essere trovato durante le fasi di esplorazione del Tempio Jedi risalente all'Alta Repubblica. Al costo di un solo slot, questo potenziamento fa sì che l'indicatore della parata riceva un bonus, così che il protagonista possa deflettere un maggior numero di proiettili oppure assorbire più attacchi ravvicinati. Se siete soliti giocare utilizzando lo stile di combattimento basato sulle doppie spade laser - caratterizzato da un indicatore della parata ridotto - probabilmente vi tornerà comodo tenere attivo questo Beneficio per l'intera durata della campagna.

Shatter

È possibile mettere le mani su questo secondo Beneficio di Star Wars Jedi Survivor sul pianeta Koboh e, più precisamente, nel complesso di caverne che prende il nome di Sodden Grotto. All'interno di questa area opzionale della mappa, i giocatori possono affrontare un Rancor, boss facente parte delle creature leggendarie del titolo Respawn Entertainment: sconfitto il pericoloso nemico, sarà possibile interagire con un cristallo e recuperare il power-up. Shatter richiede due slot per i Benefici e la sua peculiarità risiede nell'aumento delle capacità di Cal Kestis nella rottura della guardia. In sostanza, con il perk equipaggiato potrete stordire i nemici con più facilità.

Saggezza

Sebbene occupi ben tre slot per i Benefici, Saggezza rientra senza alcuna ombra di dubbio fra quelli più utili in Star Wars Jedi Survivor. Il suo scopo è infatti quello di aumentare il quantitativo di punti esperienza che si ricevono al momento dell'uccisione di qualsiasi nemico. Si tratta quindi di un sistema utile per chi vuole velocizzare la progressione ed ottenere un maggior numero di punti abilità con i quali sbloccare i potenziamenti presso i Punti di Meditazione.

Gambler

L'ultimo Beneficio da non sottovalutare in Star Wars Jedi Survivor è anche quello più esoso in termini di slot, visto che ne servono quattro per poterlo equipaggiare. Questo perk è molto particolare, poiché da una parte garantisce un bonus ai punti esperienza ottenuti dalle uccisioni maggiore se paragonato a quello di Saggezza, ma dall'altro è un azzardo utilizzarlo. Come suggerisce il nome del Beneficio, si tratta di un potenziamento che presenta un grosso rischio: in caso di morte, non sarà possibile recuperare gli XP perduti, che andranno quindi persi immediatamente.

Occorre precisare che è importante anche la gestione degli slot dei Benefici, dal momento che Cal Kestis ne può utilizzare solo un numero limitato. Inizialmente, vi sono infatti solo pochi slot nei quali equipaggiare i perk e ciascuno di essi ne occupa un numero che è solitamente proporzionale alla sua efficacia. Nel corso dell'avventura avrete l'opportunità di sbloccare ulteriori, uno dei quali si può aggiungere consegnando i dischi con i dati al droide chiamato Zee, situato nel Saloon di Pyloon.

