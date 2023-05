Star Wars Jedi Survivor: guida alle migliori impostazioni per migliorare gli fps su PC

Come ormai ben saprete, anche Digital Foundry ha usato parole dure per descrivere la versione PC di Star Wars Jedi Survivor, la quale gode di problemi abbastanza gravi che richiedono un importante intervento da parte degli sviluppatori. In attesa di un aggiornamento ufficiale, vi proponiamo alcune opzioni che potrebbero migliorare la situazione.

Ecco di seguito le impostazioni consigliate per massimizzare le prestazioni di Star Wars Jedi Survivor su qualsiasi tipo di macchina da gioco:

Risoluzione: 1920x1080 o inferiore (dipende dalla vostra GPU e dal vostro monitor)

1920x1080 o inferiore (dipende dalla vostra GPU e dal vostro monitor) Modalità video: Schermo intero

Schermo intero Qualità grafica: Personalizzata

Personalizzata Distanza visiva: Bassa

Bassa Qualità delle ombre: Bassa

Bassa Anti-Aliasing: Medio

Medio Qualità delle texture: Medio

Medio Effetti visivi: Basso

Basso Post Processing: Basso

Basso Dettagli della vegetazione: Medio

Medio Campo visivo: Medio

Medio V-Sync: Disattivato (se mal sopportate il tearing, attivatelo)

Disattivato (se mal sopportate il tearing, attivatelo) AMD FidelityFX Super Resolution 2: Prestazioni

Prestazioni Luminosità: 3

3 Motion Blur: Disattivato

Disattivato Grana pellicola: Disattivato

Disattivato Aberrazione cromatica: Disattivato

Disattivato Movimento telecamera: 75%

75% Nascondi HUD: Disattivato

Con queste opzioni grafiche, dovreste notare qualche miglioramento al numero di fotogrammi al secondo a prescindere dalla configurazione utilizzata. Se avete problemi ma disponete di un PC da gaming di ultima generazione, potete utilizzare queste impostazioni come base di partenza, per poi aumentarle progressivamente fino a quanto non notate un calo delle prestazioni.

In ogni caso potrebbe non mancare molto all'arrivo di una soluzione da parte di Respawn Entertainment, dal momento che già nel corso delle ultime ore è stata pubblicata una prima patch di Star Wars Jedi Survivor che sistema qualche problema sia su PC che su console (PlayStation 5 e Xbox Series X|S).