Star Wars Jedi Survivor: guida alle scelte migliori e alle loro conseguenze

Tra le tante novità di Star Wars Jedi Survivor troviamo anche alcuni semplici bivi, i quali mettono il giocatore di fronte ad una scelta. Se siete indecisi su come procedere, ecco tutti i dettagli sulle conseguenze di ciascuna opzione.

Cosa fare con il Senatore Sejan

Nel corso della sequenza iniziale della storia ambientata su Coruscant, vi ritroverete di fronte al Senatore Sejan, sul quale dovrete utilizzare qualche trucco mentale tipico dei cavalieri Jedi. Le opzioni in questo caso sono due: Fiducia oppure Ricompensa. A differenza di quanto si potrebbe immaginare, in questo caso la scelta è del tutto irrilevante e, a prescindere dall'opzione che selezionerete, il nostro avversario procederà con lo sblocco del terminale e non vi saranno differenze ad eccezione di un semplice particolare: Ricompensa darà il via ad una sequenza d'intermezzo leggermente più breve.

Come muoversi con Merrin su Jedha

Un altro bivio che si presenta ai giocatori di Star Wars Jedi Survivor è quello su come approcciarsi all'esplorazione di Jedha, il pianeta desertico. Ad un certo punto della trama principale, Merrin chiederà a Cal Kestis se fare attenzione oppure se muoversi in maniera rapida. Nel primo caso, Merrin e Cal adotteranno un approccio furtivo per arrivare all'obiettivo, invece con la seconda opzione non si preoccuperanno troppo di non farsi sentire e si sposteranno molto più velocemente. In questo caso, la scelta preferibile sarebbe la seconda, poiché è quella che velocizza la sequenza di gioco.

È meglio scegliere Koboh o Shattered Moon?

Al termine del capitolo della storia ambientato su Jedha, il protagonista di Star Wars Jedi Survivor dovrà fare un'importante scelta e, più nello specifico, si ritroverà a decidere la successiva destinazione fra il pianeta Koboh e la Shattered Moon. Selezionando Koboh, vi ritroverete ad esplorare un'area di gioco più incentrata sugli enigmi ambientali e sulla raccolta dei collezionabili. La seconda opzione è quella che invece presenta più insidie dal punto di vista dei combattimenti. A meno che non vi sentiate particolarmente sicuri delle vostre abilità con il combat system del titolo Respawn Entertainment, sarebbe preferibile recarsi prima su Koboh.

