Star Wars Jedi Survivor, indizi social da EA: gameplay in arrivo ai The Game Awards 2022?

A una settimana esatta dall'atteso spettacolo dei The Game Awards 2022, i curatori dei social di Electronic Arts solleticano la curiosità dei fan di Star Wars Jedi Fallen Order aggiornando il banner del profilo Twitter di EA Star Wars un'immagine di Jedi Survivor, il sequel dell'avventura di Cal Kestis.

Lo scatto in questione, con tanto di logo ufficiale di Jedi Survivor, ritrae l'astronave Stinger Mantis di Star Wars Jedi Fallen Order nella cornice del suggestivo paesaggio di un deserto roccioso. Il tramonto alieno regalatoci da EA non fa che alimentare le speranze della community per la rumoreggiata presenza di Star Wars Jedi Survivor ai Game Awards 2022, magari con una World Premiere che ci consenta di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto da Respawn nell'evolvere il combat system e il level design in stile metroidvania della precedente odissea spaziale di Cal.

Grazie alle informazioni snocciolate fino ad oggi dal team di Respawn, ad ogni modo, sappiamo già che Jedi Survivor si collocherà a cinque anni di distanza dai tumultuosi eventi finali di Jedi Fallen Order: l'ormai ex Padawan Cal Kestis dovrà sfuggire ai sicari imperiali e garantire un futuro ai Jedi fronteggiando con coraggio la nuova minaccia per la Galassia lontana lontana.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che i The Game Awards 2022 si terranno a partire dalle ore 01:30 di venerdì 9 dicembre.