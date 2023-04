Star Wars Jedi Survivor, un insediamento personalizzabile: Cal si trasforma in costruttore

Come vi abbiamo raccontato nella nostra prova di Star Wars Jedi: Survivor, il nuovo Action RPG ambientato nella Galassia Lontana Lontana proporrà una formula espansa rispetto a quanto visto nel primo Star Wars Jedi: Fallen Order.

Tra le soluzioni di gameplay completamente inedite trova spazio la possibilità di improvvisarsi costruttori. Tra le lande del pianeta Koboh, Cal Kestis ha infatti a sua disposizione una sorta di base operativa, denominata Rambler's Reach. Qui, il nostro Jedi può intrecciare il proprio percorso con le vite di molteplici NPC, le cui esistenze sembrano essere piuttosto dinamiche, tra ostilità all'Impero e predoni intergalattici.

L'insediamento potrà essere liberamente personalizzato dai giocatori, che per l'occasione potranno contare su veri e propri strumenti da town-builder. Tra giardini e personalità insolite, Cal Kestis ha la possibilità di "trasformare la galassia in un posto migliore" donando nuova vita alla struttura e reclutando NPC locali per animarla. Gli abitanti di quest'area di Koboh potranno persino trasformarsi in DJ determinati a offrire un po' di svago alla comunità! Approfondire tale aspetto del gameplay di Star Wars Jedi: Survivor, suggerisce Respawn, potrebbe aprire la strada a utili interazione tra il protagonista e i cittadini del pianeta.



Manca ormai davvero poco al ritorno di Cal Kestis e di BD-1, pronti a continuare la battaglia contro l'Impero su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, a partire dal 28 aprile 2023.