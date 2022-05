Star Wars Jedi Survivor: i lavori sono cominciati ancor prima del lancio di Fallen Order

L'attesa è stata lunga, ma l'altro giorno Electronic Arts e Respawn Entertainment si sono finalmente decise ad annunciare Star Wars Jedi: Survivor, seguito diretto di quel sorprendente Fallen Order che nel 2019 ha presentato a tutti i fan di Guerre Stellari una nuova avvincente storia e una fresca coppia di personaggi protagonisti.

Il teaser trailer ha confermato il ritorno di Cal Kestis e BD-1, introducendo al contempo una nuova minaccia rappresentata da un tenebroso senatore di Coruscant. In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla storia (ambientata 5 anni dopo Fallen Order) e sulle meccaniche di gameplay rinnovate, c'ha pensato il director Stig Asmussen ad alzare le nostre aspettative. Come? Spiegando che, nonostante il gioco non arriverà sugli scaffali prima del 2023, i lavori sono cominciati molto tempo addietro, addirittura prima del lancio di Star Wars Jedi: Fallen Order.

"Abbiamo cominciato a lavorarci sul serio ancor prima del completamento di Fallen Order, mettendo assieme delle idee su come potesse essere un seguito", ha spiegato Asmussen, confermato in cabina di regia dopo l'ottimo lavoro svolto sul primo episodio. "Abbiamo tagliato molte cose da Jedi: Fallen Order (in quella che probabilmente voi chiamereste 'sala di montaggio'), che sapevamo di voler inserire in un sequel. Parliamo di un maggior numero di posizioni in combattimento, idee sulla storia, dell'evoluzione di Cal e dell'equipaggio, dell'approccio ai mondi e ai livelli di gioco, e di come espanderli per renderli ancor più vibranti rispetto al passato".

I ragazzi di Respawn, quindi, hanno sempre avuto delle idee molto chiare su Survivor, che a quanto pare includerà molti aspetti che non hanno trovato posto in Fallen Order. Già che ci siamo, vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Survivor sarà solamente next-gen e che supporterà il ray tracing su PS5 e Xbox Series X.