Star Wars Jedi Survivor: il libro ufficiale ha rivelato la data d'uscita?

Nonostante sia uno dei giochi più attesi del 2023, si sa ancora relativamente poco su Star Wars Jedi Survivor, atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S in un periodo ancora non specificato ufficialmente.

Negli scorsi mesi il noto insider Jeff Grubb aveva lasciato intendere che novità su Star Wars Jedi Survivor sarebbero arrivate a breve, aggiungendo inoltre che il seguito di Star Wars Jedi Fallen Order sarebbe stato pubblicato a marzo 2023. Il rumor su questa potenziale finestra di lancio viene ora rafforzato dal libro ufficiale collegato alla serie EA e Respawn Entertainment, Star Wars Jedi Battle Scars.

Stando infatti ai link di vari store (Amazon compreso) presenti nella pagina ufficiale del prodotto, la pubblicazione di Jedi Battle Scars è prevista per il 7 marzo 2023, lasciando intendere che attorno a quel periodo potrebbe essere pubblicato anche l'atteso seguito delle avventure di Cal Kestis. Si tratta chiaramente di una supposizione, ma è prassi piuttosto frequente pubblicare prodotti multimediali collaterali in un periodo vicino alle opere principali di riferimento, dunque non è da escludere che il prossimo marzo possa essere il periodo in cui Jedi Survivor vedrà finalmente la luce.

Nelle scorse settimane un altro famoso insider, Tom Henderson, ha affermato che Star Wars Jedi Survivor si farà vivo ai The Game Awards 2022: se davvero sarà così, il palcoscenico dei TGA potrebbe essere quello ideale per annunciarne la data d'uscita ufficiale.