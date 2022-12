Star Wars Jedi Survivor, nemici inediti e poteri aggiuntivi: tutte le novità del sequel

Accanto ad una narrazione più cupa rispetto a Star Wars Jedi: Fallen Order, l'atteso Star Wars Jedi: Survivor porterà con sé anche una selezione di interessanti novità sul fronte del gameplay.

In particolare, una recente video analisi condotta dalla redazione statunitense di IGN ha posto l'accento su alcuni piccoli e interessanti dettagli. Con il filmato che trovate in apertura a questa news, è infatti possibile dare uno sguardo ad alcuni specifici elementi palesatisi nel primo gameplay trailer di Star Wars Jedi: Survivor.

Tra questi ultimi spicca l'apparizione nel gioco di nemici completamente inediti. Nel video possiamo ad esempio osservare in azione un agguerrito droide tratto dalla trilogia cinematografica prequel di Guerre Stellari, ma anche Cloni Ranger e cacciatori di taglie armati di spada laser. Presenti ovviamente all'appello anche nuovi poteri della Forza, come la possibilità di attirare a sé un Clone, per poi costringerlo a sparare ai suoi compagni.

In aggiunta, Cal Kestis sembra ora avere accanto a sé un nuovo amico animale, che può essere anche utilizzato come mezzo di trasporto. Su questo fronte, possiamo segnalare anche l'avvistamento nel trailer di una sorta di pterodattilo intergalattico, che il giovane Jedi utilizza come una sorta di deltaplano uscito direttamente da The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Siete curiosi di testare con mano queste nuove aggiunte in programma in Star Wars Jedi: Survivor?