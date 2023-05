Star Wars Jedi Survivor: questo nemico è stato pensato per far infuriare i giocatori

Star Wars Jedi Survivor mette i giocatori di fronte a numerose sfide, ma una delle più insospettabilmente ardue è quella di avere la meglio sugli Scavenger, droidi che custodiscono preziosi tesori e che fuggono sottoterra se Kal Cestis osa avvicinarsi troppo a loro.

Mitchell F Wolfe, il game designer di Respawn Entertainment che ha lavorato al concept dei Scavenger Droids, ha condiviso brevemente la sua gioia per averli creati e per essere pienamente riuscito nel suo intento: far infuriare i giocatori. Il designer ha reso il più frustrante possibile catturare i droidi in questione, avendoli progettati specificamente per "far inca***re" i giocatori.

"Uno degli aspetti di maggiore impatto del gioco per quanto mi riguarda personalmente: ho progettato o almeno gestito ogni incontro con gli Scavenger Droid nel gioco. Li ho progettati appositamente per far arrabbiare il giocatore. Alcune apparizioni degli Scavenger Droids potrebbero non farvi infuriare, e in tal caso la prenderi sul personale", è quanto ha dichiarato il designer su Twitter.

C'è da dire che, come sottolineato dai giocatori stessi, ognuno di questi droidi è posizionato nei pressi di un punto di Meditazione, il che rende quantomeno più semplice riprovare a catturarne uno in caso di fallimento precedente.

Nel frattempo, è stato segnalato un altro bug che rompe Star Wars Jedi Survivor.