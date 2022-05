Star Wars Jedi: Survivor è solo next-gen o esce anche su PS4 e Xbox One?

A conclusione di una giornata memorabile per tutti i fan di Guerre Stellari, nella tarda serata di ieri 27 maggio Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno finalmente annunciato Star Wars Jedi: Survivor, seguito diretto del sorprendente Fallen Order.

Il trailer dell'annuncio ha svelato che Cal Kestis e il piccolo droide BD-1 torneranno nel 2023, presentando al contempo la nuova minaccia rappresentata da un tenebroso senatore di Coruscant. Il filmato non ha tuttavia fugato i dubbi in merito alle piattaforme di destinazione, una dettaglio che fortunatamente è stato chiarito dal comunicato ufficiale di Starars.com.

Star Wars Jedi: Survivor uscirà anche su PS4 e Xbox One?

No, Star Wars Jedi: Survivor verrà pubblicato nel 2023 solamente sulle piattaforme dell'attuale generazione, ossia PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Respawn Entertainment ha scelto di mettersi alle spalle le vecchie console per concentrarsi solamente sui dispositivi più potenti in circolazione. In un'intervista pubblicata contestualmente all'annuncio, il Game Director Stig Asmussen - già curatore di Fallen Order, oltre che di God of War 3 - ha fatto sapere che Survivor farà uso della tecnologia ray tracing, beneficerà dei drive SSD per eliminare i tempi di attesa e, esclusivamente su PlayStation 5, beneficerà dei controlli aptici del DualSense. Tutto ciò non sarebbe stato possibile né su PS4, né su Xbox One.